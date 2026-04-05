UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Другий день поспіль під ударом: Корецький повідомив про нові атаки на об'єкти "Нафтогазу"

15:31 05.04.2026 Нд
2 хв
Ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ атакувала нафтогазові об'єкти ( facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують об'єкти нафтогазової інфраструктури "Групи Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Читайте також: Росія атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині

Наслідки ворожих ударів

За словами Сергія Корецького, під ударом опинився об'єкт газовидобутку на Полтавщині, який ворог обстрілював протягом учорашнього дня. У ніч на 5 квітня росіяни знову атакували його за допомогою дронів.

Також зафіксовано влучання в інший нафтогазовий об’єкт на Сумщині. У результаті атаки на місці спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучали підрозділи ДСНС.

Корецький додав, що серед працівників підприємств постраждалих немає, оскільки під час тривоги люди перебували в укриттях.

"Другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру "Групи Нафтогаз", - наголосив очільник компанії.

Обстріли об'єктів "Нафтогазу"

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру України. Зокрема, у суботу, 4 квітня, ворог двічі вдарив по активах компанії на Полтавщині, що спричинило пожежу.

Раніше, 29 березня, окупанти чотири дні поспіль обстрілювали об'єкти "Нафтогазу", зосередивши вогонь на Сумській області. Крім того, 27 березня через нічний обстріл на Полтавщині один із газовидобувних об'єктів був змушений зупинити роботу.

Також у березні в "Нафтогазі" зазначали, що РФ атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України. Таким чином ворог намагається перекрити шлях для постачання неросійської нафти до країн Європейського Союзу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз УкраїниРосійська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів