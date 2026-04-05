Другий день поспіль під ударом: Корецький повідомив про нові атаки на об'єкти "Нафтогазу"

Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують об'єкти нафтогазової інфраструктури "Групи Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
За словами Сергія Корецького, під ударом опинився об'єкт газовидобутку на Полтавщині, який ворог обстрілював протягом учорашнього дня. У ніч на 5 квітня росіяни знову атакували його за допомогою дронів.
Також зафіксовано влучання в інший нафтогазовий об’єкт на Сумщині. У результаті атаки на місці спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучали підрозділи ДСНС.
Корецький додав, що серед працівників підприємств постраждалих немає, оскільки під час тривоги люди перебували в укриттях.
"Другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру "Групи Нафтогаз", - наголосив очільник компанії.
Нагадаємо, російські війська регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру України. Зокрема, у суботу, 4 квітня, ворог двічі вдарив по активах компанії на Полтавщині, що спричинило пожежу.
Раніше, 29 березня, окупанти чотири дні поспіль обстрілювали об'єкти "Нафтогазу", зосередивши вогонь на Сумській області. Крім того, 27 березня через нічний обстріл на Полтавщині один із газовидобувних об'єктів був змушений зупинити роботу.
Також у березні в "Нафтогазі" зазначали, що РФ атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України. Таким чином ворог намагається перекрити шлях для постачання неросійської нафти до країн Європейського Союзу.