RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Второй день подряд под ударом: Корецкий сообщил о новых атаках на объекты "Нафтогаза"

15:31 05.04.2026 Вс
2 мин
Враг снова нанес удары по энергетической инфраструктуре
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала нефтегазовые объекты ( facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Российские войска второй день подряд целенаправленно атакуют объекты нефтегазовой инфраструктуры "Группы Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Последствия вражеских ударов

По словам Сергея Корецкого, под ударом оказался объект газодобычи на Полтавщине, который враг обстреливал в течение вчерашнего дня. В ночь на 5 апреля россияне снова атаковали его с помощью дронов.

Также зафиксировано попадание в другой нефтегазовый объект на Сумщине. В результате атаки на месте вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекали подразделения ГСЧС.

Корецкий добавил, что среди работников предприятий пострадавших нет, поскольку во время тревоги люди находились в укрытиях.

"Второй день подряд россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз", - подчеркнул глава компании.

Обстрелы объектов "Нафтогаза"

Напомним, российские войска регулярно атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины. В частности, в субботу, 4 апреля, враг дважды ударил по активам компании на Полтавщине, что вызвало пожар.

Ранее, 29 марта, оккупанты четыре дня подряд обстреливали объекты "Нафтогаза", сосредоточив огонь на Сумской области. Кроме того, 27 марта из-за ночного обстрела на Полтавщине один из газодобывающих объектов был вынужден остановить работу.

Также в марте в "Нафтогазе" отмечали, что РФ атакует нефтетранспортную инфраструктуру на юге Украины. Таким образом враг пытается перекрыть путь для поставок нерусской нефти в страны Европейского Союза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
