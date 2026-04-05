Второй день подряд под ударом: Корецкий сообщил о новых атаках на объекты "Нафтогаза"

Последствия вражеских ударов

По словам Сергея Корецкого, под ударом оказался объект газодобычи на Полтавщине, который враг обстреливал в течение вчерашнего дня. В ночь на 5 апреля россияне снова атаковали его с помощью дронов.

Также зафиксировано попадание в другой нефтегазовый объект на Сумщине. В результате атаки на месте вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекали подразделения ГСЧС.

Корецкий добавил, что среди работников предприятий пострадавших нет, поскольку во время тревоги люди находились в укрытиях.

"Второй день подряд россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз", - подчеркнул глава компании.