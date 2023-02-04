Другий день блекауту в Одесі: що відомо на даний момент

Одеса та частково область другий день залишаються без світла. Енергетики намагаються усунути наслідки аварій на підстанції, але поки без прогнозів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію в Одесі.

Головне на даний момент:

блекаут триває з вечора 3 лютого

знеструмлено Приморський, Малинівський, Суворівський райони Одеси та села поблизу

світла немає в житлових будинках, на об'єктах критичної інфраструктури та промисловості

трамваї та тролейбуси не вийшли на маршрути

енергетики вже усувають наслідки аварії

місто отримає найпотужніші генератори та газотурбінну електростанцію

Оновлено від 17:00



Станом на сьогодні світла немає у майже 500 тисяч абонентів.



"Пошкодження комплексні та дуже важкі, тому зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки рано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють у штатному режимі", - зазначив голова Одеської ОВА Максим Марченко.



Перші генератори від Міненерго мають прибути вже сьогодні ввечері.

Що сталося

Увечері 3 лютого 2023 року в Одесі та частині області зникло світло. Причина - аварія на високовольтній лінії. Як повідомили у ДТЕК, сталося її аварійне відключення.

На місце одразу направили енергетиків для обстеження лінії та ремонтних робіт. Паралельно з'явилися повідомлення про те, що в Одесі подекуди зникло централізоване водопостачання через знеструмлені насосні станції.

Вранці 4 лютого сталася друга аварія на підстанції, за якою сталася пожежа і вийшов з ладу автоматичний трансформатор. Енергетики обіцяють, що електропостачання відновиться після ремонту, але поки не говорять про можливі терміни.

Масштаб аварії

Як зазначають в "Укренерго", масштаб аварії настільки серйозний, що в Одесі та прилеглих районах області є обмеження напруги в мережах. На даний момент неможливо доставити електроенергію абонентам у повному обсязі. При цьому у більшості інших районів Одеської області немає проблем зі світлом.

Підстанція кілька разів зазнавала ракетних атак, трансформатор ремонтували, після чого запускали за резервною схемою з обмеженнями. Але сьогодні пошкоджене обладнання відмовило повністю.

Що з транспортом

Комунальне підприємство "Одесаміськелектротранс" вранці повідомило, що через нестачу напруги в мережах трамваї та тролейбуси були змушені зайти в депо. Одеситам радять стежити за новинами на сторінці міського перевізника у Facebook.

Які прогнози

Через масштаби аварії цього разу аварійні відключення будуть тривалішими, ніж зазвичай.

"Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено", - зазначили в "Укренерго".

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Марченка, насамперед намагаються запитати котельні, водопровідні станції, лікарні та іншу критичну інфраструктуру.

Одесі передають потужні генератори та газотурбінну електростанцію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що швидко відновити електропостачання Одеси неможливо.

Сьогодні на позачерговому засіданні уряду він доручив запустити цілодобовий штаб на чолі із міністром енергетики Германом Галущенком. До штабу також увійшли в. о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, керівництво ДСНС, "Укренерго" та Одеської ОВА, а також представники Міністерства інфраструктури та інших міністерств та відомств.

Протягом доби Одеса має отримати всі потужні генератори, які є в наявності в Міненерго, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану американськими партнерами.

Крім того, уряд звернувся за допомогою до Туреччини, яка може підтримати Одесу плавучими електростанціями.

На даний момент головна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

Окремо Шмигаль наголосив, що у місті цілодобово мають працювати всі "пункти незламності".