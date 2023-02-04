Одеса без світла: Шмигаль доручив доставити місту генератори та мініелектростанцію

В Одеській області сталась аварія на одній із високовольтних підстанцій. Протягом доби до Одеси привезуть всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Як пояснив Шмигаль, ситуація складна, а масштаб аварії - суттєвий. Наразі неможливо швидко відновити енергоживлення.

Під час позачергового засідання Уряду, прем'єр наказав утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики.

"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", - пише прем'єр.

МЗС було надано завдання звернутись до Туреччини щодо додаткової підтримки у вигляді суден-електростанцій.

"В Одесі мають цілодобово працювати всі "Пункти незламності". Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго", - додав Шмигаль.