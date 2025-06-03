Другі перемовини України та РФ у Стамбулі та візит Зеленського до Вільнюса: новини за 2 червня

РФ намагається вербувати українців для шпигунства в Європі, - ГУР

За даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі за кордоном.

Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності - зокрема, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь держави-агресора.

Зеленський прибув до Вільнюса

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви у понеділок, 2 червня. Він взяв участь у саміті "Бухарестської дев’ятки".

Державний літак з президентом України приземлився в аеропорту Вільнюса приблизно о 10:38.

В Росії було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, - голова СБУ Малюк

Як він зазначив, дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога - понад 7 млрд доларів.

Стармер заявив, що Британія переходить у режим "бойової готовності"

За словами прем'єра Британії, уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.

Стармер заявив, що збройні сили Великої Британії повинні перейти до "бойової готовності" протягом наступних кількох років.

"Це шоу для бездітних бабусь": Кремль зневажив тему викрадених дітей, - Зеленський

"Я хочу, щоб журналісти розуміли їхнє (росіян, - ред.) ставлення до гуманітарного аспекту. Ну, по-перше, вони сказали, щоб ми "не влаштовували шоу для бездітних європейських бабусь". Це їх ставлення до того, що ми порушуємо питання дітей", - сказав президент.

За його словами, Україна заявила росіянам, що ті викрали 20 тисяч українських дітей, а у відповідь почули, що питання максимум про сотні.

Україна хоче укласти з США угоду про зброю: Зеленський назвав ключову деталь

За словами президента, Україна хоче запропонувати угоду й про вільну торгівлю.

"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.

Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона

Російська армія дроном атакувала медичну автівку у середмісті Херсона. Загинув водій транспорту. Інцидент стався близько 17:00, через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент.

"На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав Прокудін

РФ тягне час та імітує дипломатію: Умєров доповів Зеленському про зустріч у Стамбулі

Умєров зазначив, що наразі єдиний прогрес, якого вдалось досягти - це нова домовленість щодо обмінів: