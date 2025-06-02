"Це шоу для бездітних бабусь": Кремль зневажив тему викрадених дітей, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Що передувало

Після перемовин України та Росії у Стамбулі ЗМІ писали, що російська делегація назвала питання повернення викрадених дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".

Пізніше представник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що Росія нібито не змогла документально підтвердити заяви України про викрадення дітей.

Ба більше, він заявив, що Росія не викрадала, а рятувала дітей в Україні.

Реакція Зеленського

"Я хочу, щоб журналісти розуміли їхнє (росіян - ред.) ставлення до гуманітарного аспекту. Ну, по-перше, вони сказали, щоб ми "не влаштовували шоу для бездітних європейських бабусь". Це їх ставлення до того, що ми порушуємо питання дітей", - сказав президент.

Він зауважив, що Україна заявила росіянам, що ті викрали 20 тисяч українських дітей, а у відповідь почули, що питання максимум про сотні.

"Наша команда образилася на це. А я, чесно кажучи, не ображаюся на це, а вважаю, що це важлива фіксація не кількості, самого факту, що вони погоджуються, що вкрали дітей. Ми вважаємо тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано", - сказав Зеленський.