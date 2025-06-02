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Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки"

Вільнюс, Понеділок 02 червня 2025 11:37
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Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви у понеділок, 2 червня. Він візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського мовника LRT.

Державний літак з президентом України приземлився в аеропорту Вільнюса приблизно о 10:38.

Фото: Зеленський прибув до Вільнюса (lrt.lt)

Як відомо, Зеленський у Вільнюсі візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн у Вільнюсі. Зустріч організовують країни регіону для узгодження своїх позицій напередодні саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що на ній обговорять подальшу підтримку України.

Додамо, що та звана "Бухарестська дев’ятка" була створена у 2015 році. До неї входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.

Саміт НАТО у Гаазі

У Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня відбудеться саміт НАТО. ЗМІ повідомляють, що нібито США проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт.

Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив цю інформацію. Він зазначив, що не знає, звідки взяла така інформація.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що рішення про запрошення Зеленського на саміт ухвалюють не США, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зеленський наголошував, що для України важлива участь у червневому саміті. На його думку, якщо Україну не запросять, то це буде перемогою російського диктатора Володимира Путіна над НАТО.

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Володимир Зеленський Литва
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