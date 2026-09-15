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В Україні стартував додатковий набір до магістратури: до якої дати можна подати заяву

14:29 15.09.2026 Вт
2 хв
Хто із абітурієнтів може скористатись цією нагодою?
aimg Василина Копитко
В Україні стартував додатковий набір до магістратури: до якої дати можна подати заяву Зараз на магістратуру можна вступити тільки на контрактну форму (фото: Getty Images)
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В Україні розпочався додатковий прийом заяв для вступу до магістратури на контракт. Додаткові строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування заклади вищої освіти визначають самостійно.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Хто може вступити

Друга хвиля зарахування на контракт стосується вступників на магістратуру, які не отримали рекомендації за заявами з пріоритетами, поданими з 7 до 22 серпня.

Також до цієї категорії належать вступники, які отримали рекомендацію на бюджет або контракт, але не виконали вимог для зарахування і не підтвердили бажання навчатися за наданою рекомендацією.

Подати заяву та взяти участь у конкурсному відборі вступники можуть до 15 жовтня. При цьому важливо, щоб в абітурієнта залишилися невикористані заяви з 10 можливих.

Для вступу використовуватимуть результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту, складеного безпосередньо у закладі вищої освіти.

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб завершився 14 вересня. Для участі у відборі на бюджет потрібно було мати щонайменше 130 балів.

Скільки коштує магістратура в Україні

У 2026-му ціни на окремі магістерські програми у деяких ЗВО перевищують 200 тисяч гривень на рік. Зокрема, напрям "Науки про дані" в Українському католицькому університеті коштує 260 тис. грн на рік.

Водночас за магістратуру на деяких інших спеціальностях доведеться платити менш ніж за 50 тисяч. Стільки коштують металургія, агрономія, екологія.

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