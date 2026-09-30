Вступ до аспірантури на контракт стартував: зарахування триватиме до 15 жовтня

В Україні розпочалося зарахування до аспірантури на контракт, а також додаткова сесія реєстрації заяв на участь у конкурсному відборі на програми підготовки докторів філософії та докторів мистецтва.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua .

Коли можна вступити

Додаткова сесія стартувала 29 вересня 2026 року. Точні дати реєстрації заяв, оцінювань у закладах вищої освіти, конкурсного відбору та зарахування кожен університет визначає самостійно.

Відповідні строки мають бути зазначені у правилах прийому конкретного закладу.

Зарахування вступників має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв, протягом яких проводиться конкурсний відбір. Водночас остаточний строк зарахування - не пізніше 15 жовтня 2026 року.

На які форми навчання можна вступити

Цього року вступити до аспірантури на контракт можна лише на заочну або вечірню форму навчання.

При цьому така форма навчання на контрактній основі не дає чоловікам права на відстрочку від мобілізації.

Набір на денну форму навчання в аспірантурі за кошти фізичних або юридичних осіб останніми роками не проводиться. Причиною такого обмеження стало використання вступу до аспірантури для уникнення військового обов'язку.