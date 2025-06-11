Дрони зупинили роботу Тамбовського порохового заводу в Росії, - ЦПД

У місті Котовськ (РФ) дрони атакували Тамбовський пороховий завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії. Підприємство вже не вперше опиняється під ударом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Зараз він ставить роботу на паузу", - розповів він.
Коваленко пояснив, що завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який залучений у війні проти України. На заводі виготовляють порохи для стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво на підприємстві суттєво зросло, адже воно безпосередньо забезпечує потреби російської армії.
У російському місті Котовськ, що в Тамбовській області, вночі пролунала серія вибухів. Ймовірно, ударні дрони намагалися вразити стратегічно важливий Тамбовський пороховий завод. Над містом було чутно близько десяти вибухів. Про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Українські безпілотники не вперше завдають ударів по Тамбовському пороховому заводу - стратегічному підприємству російської оборонної промисловості.
Цей об'єкт уже потрапляв під атаку дронів у січні 2025 року. Раніше, в липні 2024-го, по ньому також було завдано удару.
Ще одна атака на завод відбулася в листопаді 2023 року.
Тамбовський завод є важливим елементом забезпечення російської армії вибуховими речовинами та порохами для різних типів озброєння.
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