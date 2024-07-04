ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело

Четвер 04 липня 2024 21:47
UA EN RU
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело Ілюстративне фото: українські розвідники атакували Тамбовський пороховий завод (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію, в рамках якої було уражено Тамбовський пороховий завод. Його атакували дронами.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській розвідці.

За його словами, атаку проводили дронами-камікадзе, один з яких успішно уразив Тамбовський пороховий завод. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати ворога ще уточнюється.

Водночас російська влада відмовляється визнавати факт удару по заводу. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров нафантазував, що протиповітряна оборона "знищила обидва безпілотники". При цьому, за його словами, "жертв та руйнувань немає".

Незважаючи на таку "офіційну версію", місцеві жителі в мережі публікують відео, на яких можна помітити влучання одного з дронів з подальшою детонацією.

"Звичайно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому разі теж не було", - прокоментував операцію співрозмовник РБК-Україна у ГУР.

Попередні атаки на завод

Варто зауважити, що українські дрони не вперше б'ють по Тамбовському пороховому заводу. Він перебував під атакою 19 січня. Тоді один з безпілотників вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів.

Ще одна атака на завод відбулася у листопаді минулого року.

Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідки ГУР Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція