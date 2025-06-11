RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дроны остановили работу Тамбовского порохового завода в России, - ЦПД

Фото: дроны атаковали Тамбовский пороховый завод РФ в Котовске (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В городе Котовск (РФ) дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии. Предприятие уже не впервые оказывается под ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу", - рассказал он.

Коваленко пояснил, что завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. На заводе изготавливают порохи для стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину производство на предприятии существенно возросло, ведь оно непосредственно обеспечивает потребности российской армии.

 

Атаки на Тамбовский пороховой завод

В российском городе Котовск, что в Тамбовской области, ночью прогремела серия взрывов. Вероятно, ударные дроны пытались поразить стратегически важный Тамбовский пороховой завод. Над городом было слышно около десяти взрывов. Об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Украинские беспилотники не впервые наносят удары по Тамбовскому пороховому заводу - стратегическому предприятию российской оборонной промышленности.

Этот объект уже попадал под атаку дронов в январе 2025 года. Ранее, в июле 2024-го, по нему также был нанесен удар.

Еще одна атака на завод произошла в ноябре 2023 года.

Тамбовский завод является важным элементом обеспечения российской армии взрывчатыми веществами и порохами для различных типов вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине