Росіяни заявили про другу за тиждень атаку на Тамбовський пороховий завод
Росіяни заявили, що Тамбовський пороховий завод нібито атакували дрони. Це вже другий подібний інцидент за останній тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
Як пишуть росіяни, атака нібито сталася близько 7:00 14 вересня. За їх словами, невідомий дрон впав на територію Тамбовського порохового заводу у Котовську.
"Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити", - йдеться у повідомленні.
Фото: на Тамбовському пороховому заводі лунали вибухи (t.me/bazabazon)
Що відомо про завод
Варто зазначити, що від кордону Тамбовської області до України понад 700 кілометрів.
Тамбовський пороховий завод - один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Російські ЗМІ пишуть, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу російської державної корпорації "Ростех".
Не перший випадок
У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години.
Джерела РБК-Україна заявляють, що за цією операцією стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. Проте у ГУР заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до вибухів.
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