У РФ скаржаться на "масований наліт" дронів на Тамбовську область і серію вибухів

У Тамбовській області (РФ) у ніч проти 16 січня пролунала серія вибухів в районі міста Котовськ та селища Кузьмино-Гать, де розташований пороховий завод. У регіоні працюють системи протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash та місцеві пабліки.

Росмедіа пишуть, що атака дронів на Тамбовську область цієї ночі є "масованою". Повітряний удар російська сторона приписує Україні.

Також в російських соцмережах розповідають, начебто БПЛА літакового типу рухалися "у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать".

В тамбовських Telegram-каналах також стверджують, що у Котовську було кілька вибухів. Начебто там працювала ППО.

Як пишуть в місцевих пабліках, дрони почали атакувати Тамбовську область починаючи з 00:40.

Також, за даними російських медіа, вибухи лунали й у Кузьмино-Гать.

Також у тамбовських пабліках розповідають про збиття БПЛА в результаті роботи ППО у регіоні.

Між тим місцева влада не робила заяв щодо ситуації в Тамбовській області на тлі повітряної атаки.