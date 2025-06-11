У Тамбовській області прогриміли вибухи: ймовірно атаковано пороховий завод

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Завод випускає більше 200 видів продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат і пострілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів.

Зазначимо, що цей завод входить до складу держкорпорації "Ростех". Підприємство є одним із найбільших в Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

За даними Telegram-каналу Тамбов. Происшествия, над містом Котовськ Тамбовської області пролунали близько 10 вибухів. Попередньо, система ППО знищує безпілотники, які намагаються атакувати місто.

Нагадаємо, українські дрони не вперше атакують Тамбовський пороховий завод.

Так, підприємство вже було атаковане безпілотниками у січні цього року.

Також завод атакували дрони у липні 2024 року.

Крім того, БпЛА уражали Тамбовський пороховий завод у листопаді 2023 року.

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