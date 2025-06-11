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У Тамбовській області прогриміли вибухи: ймовірно атаковано пороховий завод

Тамбовська область, Середа 11 червня 2025 05:04
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У Тамбовській області прогриміли вибухи: ймовірно атаковано пороховий завод Фото: ударні дрони атакують Тамбовську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Котовськ Тамбовської області (РФ) пролунала серія вибухів. Ударні дрони, попередньо, намагаються атакувати Тамбовський пороховий завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

За даними Telegram-каналу Тамбов. Происшествия, над містом Котовськ Тамбовської області пролунали близько 10 вибухів. Попередньо, система ППО знищує безпілотники, які намагаються атакувати місто.

Водночас, Telegram-каналу Baza повідомляє про спробу ударних дронів атакувати Тамбовський пороховий завод.

Зазначимо, що цей завод входить до складу держкорпорації "Ростех". Підприємство є одним із найбільших в Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

Завод випускає більше 200 видів продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат і пострілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів.

Нагадаємо, українські дрони не вперше атакують Тамбовський пороховий завод.

Так, підприємство вже було атаковане безпілотниками у січні цього року.

Також завод атакували дрони у липні 2024 року.

Крім того, БпЛА уражали Тамбовський пороховий завод у листопаді 2023 року.

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