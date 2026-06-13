Дрони зупинили роботу "Кримського титана" в окупованому Криму

Сили безпілотних систем у ніч на 13 червня вдарили по найбільшому у Східній Європі заводу-виробнику діоксиду титану - "Кримському титану" в окупованому Армянську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
За словами Бровді, об'єктивний контроль підтвердив ураження. Командувач СБС назвав операцію "візитом ввічливості" українських дронів.
На території підприємства зафіксовано пожежу. Виробничі процеси, за словами Мадяра, призупинені.
"Кримський титан" розташований на півночі Криму на Перекопському перешийку, поблизу Армянська. До російської окупації півострова це був найбільший виробник діоксиду титану у Східній Європі.
Підприємство випускає базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки. Завод працює на потреби російського військово-промислового комплексу.
Підприємство наразі перебуває у власності структур російського "Русского титана" - воно було захоплене Росією під час окупації Криму.
У листопаді 2025 року "Птахи Мадяра" вже уражали хімзавод на півночі Криму - Перекопський бромний завод у Красноперекопську, який забезпечував російський ВПК.
Цей об'єкт - єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі.
Сам "Кримський титан" уже неодноразово опинявся у фокусі: у 2018 році на підприємстві стався масштабний викид шкідливих речовин, через який з Армянська евакуювали понад 500 людей.
У 2023 році ГУР повідомляло, що окупанти мінують цехи "Кримського титану" і можуть свідомо влаштувати на ньому техногенну катастрофу.