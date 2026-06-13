Дроны остановили работу "Крымского титана" в оккупированном Крыму

Силы беспилотных систем в ночь на 13 июня ударили по крупнейшему в Восточной Европе заводу-производителю диоксида титана - "Крымскому титану" в оккупированном Армянске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.
По словам Бровди, объективный контроль подтвердил поражение. Командующий СБС назвал операцию "визитом вежливости" украинских дронов.
На территории предприятия зафиксирован пожар. Производственные процессы, по словам Мадяра, приостановлены.
"Крымский титан" расположен на севере Крыма на Перекопском перешейке, вблизи Армянска. До российской оккупации полуострова это был крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе.
Предприятие выпускает базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки. Завод работает на нужды российского военно-промышленного комплекса.
Предприятие сейчас находится в собственности структур российского "Русского титана" - оно было захвачено Россией во время оккупации Крыма.
В ноябре 2025 года "Птицы Мадьяра" уже поражали химзавод на севере Крыма - Перекопский бромный завод в Красноперекопске, который обеспечивал российский ВПК.
Этот объект - единственный производитель бромсодержащих химических соединений в Восточной Европе.
Сам "Крымский титан" уже неоднократно оказывался в фокусе: в 2018 году на предприятии произошел масштабный выброс вредных веществ, из-за которого из Армянска эвакуировали более 500 человек.
В 2023 году ГУР сообщало, что оккупанты минируют цеха "Крымского титана" и могут сознательно устроить на нем техногенную катастрофу.