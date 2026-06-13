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Дроны остановили работу "Крымского титана" в оккупированном Крыму

19:03 13.06.2026 Сб
2 мин
Завод производил сырье для российского пороха, ракетного топлива и взрывчатки
aimg Валерия Абабина
Фото: Украинские дроны остановили работу "Крымского титана" (Getty Images)

Силы беспилотных систем в ночь на 13 июня ударили по крупнейшему в Восточной Европе заводу-производителю диоксида титана - "Крымскому титану" в оккупированном Армянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.

По словам Бровди, объективный контроль подтвердил поражение. Командующий СБС назвал операцию "визитом вежливости" украинских дронов.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Производственные процессы, по словам Мадяра, приостановлены.

Что известно о заводе

"Крымский титан" расположен на севере Крыма на Перекопском перешейке, вблизи Армянска. До российской оккупации полуострова это был крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе.

Предприятие выпускает базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки. Завод работает на нужды российского военно-промышленного комплекса.

Предприятие сейчас находится в собственности структур российского "Русского титана" - оно было захвачено Россией во время оккупации Крыма.

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В ноябре 2025 года "Птицы Мадьяра" уже поражали химзавод на севере Крыма - Перекопский бромный завод в Красноперекопске, который обеспечивал российский ВПК.

Этот объект - единственный производитель бромсодержащих химических соединений в Восточной Европе.

Сам "Крымский титан" уже неоднократно оказывался в фокусе: в 2018 году на предприятии произошел масштабный выброс вредных веществ, из-за которого из Армянска эвакуировали более 500 человек.

В 2023 году ГУР сообщало, что оккупанты минируют цеха "Крымского титана" и могут сознательно устроить на нем техногенную катастрофу.

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