Дроны остановили работу "Крымского титана" в оккупированном Крыму
Силы беспилотных систем в ночь на 13 июня ударили по крупнейшему в Восточной Европе заводу-производителю диоксида титана - "Крымскому титану" в оккупированном Армянске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.
По словам Бровди, объективный контроль подтвердил поражение. Командующий СБС назвал операцию "визитом вежливости" украинских дронов.
На территории предприятия зафиксирован пожар. Производственные процессы, по словам Мадяра, приостановлены.
Что известно о заводе
"Крымский титан" расположен на севере Крыма на Перекопском перешейке, вблизи Армянска. До российской оккупации полуострова это был крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе.
Предприятие выпускает базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки. Завод работает на нужды российского военно-промышленного комплекса.
Предприятие сейчас находится в собственности структур российского "Русского титана" - оно было захвачено Россией во время оккупации Крыма.
В ноябре 2025 года "Птицы Мадьяра" уже поражали химзавод на севере Крыма - Перекопский бромный завод в Красноперекопске, который обеспечивал российский ВПК.
Этот объект - единственный производитель бромсодержащих химических соединений в Восточной Европе.
Сам "Крымский титан" уже неоднократно оказывался в фокусе: в 2018 году на предприятии произошел масштабный выброс вредных веществ, из-за которого из Армянска эвакуировали более 500 человек.
В 2023 году ГУР сообщало, что оккупанты минируют цеха "Крымского титана" и могут сознательно устроить на нем техногенную катастрофу.