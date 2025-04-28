Дрони ЗСУ зривають логістику й позбавляють росіян зв’язку на Куп'янському напрямку

Серйозних втрат противнику завдали бійці з підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста". Вони успішно знищили не тільки бронетехніку, озброєння та особовий склад окупаційної армії РФ на Куп’янському напрямку, але й зірвали ворожу логістику та позбавили росіян зв’язку.

"Протягом минулого тижня вони знищили 19 вантажівок противника, два склади пально-мастильних матеріалів та один з боєприпасами, а також комплект супутникового зв’язку Starlink", - розповіли в угрупованні військ.

Також дрони "Феніксу" вполювали два легкових автомобілі противника, бронемашину "Тигр", гаубицю 155 міліметрів "Мста-Б", міномет та радіолокаційну станцію.

Державна прикордонна служба продемонструвала майстерність бійців "Феніксу" на відео.