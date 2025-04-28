Дрони ЗСУ зривають логістику й позбавляють росіян зв’язку на Куп'янському напрямку

Українські воїни завдали удару по логістиці і зв'язку російських окупантів на Куп'янському напрямку. ЗСУ знищили автомобільну техніку, склади та засоби зв'язку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Серйозних втрат противнику завдали бійці з підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста". Вони успішно знищили не тільки бронетехніку, озброєння та особовий склад окупаційної армії РФ на Куп’янському напрямку, але й зірвали ворожу логістику та позбавили росіян зв’язку.
"Протягом минулого тижня вони знищили 19 вантажівок противника, два склади пально-мастильних матеріалів та один з боєприпасами, а також комплект супутникового зв’язку Starlink", - розповіли в угрупованні військ.
Також дрони "Феніксу" вполювали два легкових автомобілі противника, бронемашину "Тигр", гаубицю 155 міліметрів "Мста-Б", міномет та радіолокаційну станцію.
Державна прикордонна служба продемонструвала майстерність бійців "Феніксу" на відео.
Додамо, що пілоти дронів із підрозділу "Фенікс" завдають влучних ударів по ворожих цілях на різних напрямках фронту.
Так, днями дрони прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили російські склади з боєкомплектами та ворожу бронетехніку у Харківській області. Зокрема, вони вполювали гармату 2А42, автівки, мотоцикли, вантажівки, місця зосередження окупантів.
Також на Харківському напрямку пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" влучними ударами FPV-дронів знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С".
А під час бойової роботи у Луганській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили БМ-21 "Град", 120-мм міномет, розбірний наплавний міст, дві бойові машини піхоти, 19 ворожих військових вантажівок, склад паливно-мастильних матеріалів та склад БК.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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