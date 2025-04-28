За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ

За останню добу з 27 на 28 квітня, втрати армії РФ на фронті становили 1160 солдатів і понад 100 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:

Повітряні атаки Росії

Російський агресор продовжує обстрілювати населені пункти України дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.

Вдень у неділю, 27 квітня, росіяни обстріляли дронами Дніпропетровську область. Постраждали Нікополь, Покровська і Марганецька громада.

Крім того, агресор атакував ударними БпЛА Житомир. У місті пошкоджено будинки та господарчі споруди, виникли масштабні пожежі.

Також російські дрони атакували територію біля залізничного вокзалу Слов'янська Донецької області.

Вдень у неділю, агресор кілька разів бив керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі.

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