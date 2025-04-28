За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ
За останню добу з 27 на 28 квітня, втрати армії РФ на фронті становили 1160 солдатів і понад 100 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 949 800 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 10 723 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 338 (+13) од.;
- артилерійських систем - 27 038 (+31) од.;
- РСЗВ - 1373 од.;
- засоби ППО - 1145 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 083 (+72) од.;
- крилатих ракет - 3196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 46 292 (+105) од.;
- спеціальної техніки - 3860 од.
Повітряні атаки Росії
Російський агресор продовжує обстрілювати населені пункти України дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.
Вдень у неділю, 27 квітня, росіяни обстріляли дронами Дніпропетровську область. Постраждали Нікополь, Покровська і Марганецька громада.
Крім того, агресор атакував ударними БпЛА Житомир. У місті пошкоджено будинки та господарчі споруди, виникли масштабні пожежі.
Також російські дрони атакували територію біля залізничного вокзалу Слов'янська Донецької області.
Вдень у неділю, агресор кілька разів бив керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі.
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