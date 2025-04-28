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За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ

Понеділок 28 квітня 2025 07:33
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За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ Ілюстративне фото: росіяни знову втратили багато техніки у боях за добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 27 на 28 квітня, втрати армії РФ на фронті становили 1160 солдатів і понад 100 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 949 800 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 723 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 338 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 27 038 (+31) од.;
  • РСЗВ - 1373 од.;
  • засоби ППО - 1145 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 083 (+72) од.;
  • крилатих ракет - 3196 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 46 292 (+105) од.;
  • спеціальної техніки - 3860 од.

За минулу добу росіяни втратили на фронті 1160 солдатів і 4 танки, - ЗСУ

Повітряні атаки Росії

Російський агресор продовжує обстрілювати населені пункти України дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.

Вдень у неділю, 27 квітня, росіяни обстріляли дронами Дніпропетровську область. Постраждали Нікополь, Покровська і Марганецька громада.

Крім того, агресор атакував ударними БпЛА Житомир. У місті пошкоджено будинки та господарчі споруди, виникли масштабні пожежі.

Також російські дрони атакували територію біля залізничного вокзалу Слов'янська Донецької області.

Вдень у неділю, агресор кілька разів бив керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині, є загиблі.

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