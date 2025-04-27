Дронарі "Фенікса" знищили склади з БК і техніку росіян: відео влучання

Дрони прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили російські склади з боєкомплектами та ворожу бронетехніку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" .

"Ландшафти українських міст та сіл виглядають значно краще без ворожих укриттів, транспортних засобів та гармат. Робота "мисливців", для яких не існує неможливих цілей, триває", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, в Харківській області дрони "Феніксу" безжально знищили:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, Російська Федерація останнім часом різко наростила штурми під Покровськом. Детальніше про ситуацію за всіма напрямками фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак, варто зауважити, що за минулу добу, 26 квітня, втрати РФ склали понад тисячу військових. Водночас українські військові знищили більше як 300 одиниць техніки окупантів.

Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління БпЛА та двох артилерійських засобах противника.

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