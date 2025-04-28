Дроны ВСУ срывают логистику и лишают россиян связи на Купянском направлении

Серьезные потери противнику нанесли бойцы из подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть". Они успешно уничтожили не только бронетехнику, вооружение и личный состав оккупационной армии РФ на Купянском направлении, но и сорвали вражескую логистику и лишили россиян связи.

"В течение прошлой недели они уничтожили 19 грузовиков противника, два склада горюче-смазочных материалов и один с боеприпасами, а также комплект спутниковой связи Starlink", - рассказали в группировке войск.

Также дроны "Феникса" поймали два легковых автомобиля противника, бронемашину "Тигр", гаубицу 155 миллиметров "Мста-Б", миномет и радиолокационную станцию.

Государственная пограничная служба продемонстрировала мастерство бойцов "Феникса" на видео.