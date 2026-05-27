Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Война в Украине

Дроны ВСУ выбили из строя российский радар "Небо-СВ" и технику зенитных комплексов

20:50 27.05.2026 Ср
Украинские дроны системно выбивают "глаза" и "руки" российской ПВО на востоке
Фото: Дроны ВСУ выбили российские РЛС и технику ПВО на востоке (Getty Images)
Силы беспилотных систем поразили ряд ключевых целей противника, среди которых - радиолокационная станция "Небо-СВ", командно-штабная машина зенитного комплекса "Бук-М2" и тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил беспилотных систем ВСУ.

Операции провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС. Цели - элементы российской ПВО, логистика и пункты дислокации противника на востоке и юге страны.

Поражение ПВО

1-й отдельный центр поразил РЛС "Небо-СВ" в Луганской области. Станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом российской системы противовоздушной обороны.

9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" уничтожил командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области. Такие машины обеспечивают управление и координацию подразделений ПВО противника.

1-й отдельный центр также поразил тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь" в Донецкой области. Подобная техника используется для транспортировки и обеспечения работы элементов современных зенитных ракетных комплексов.

Склады и пункты дислокации

9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" поразил склад материально-технического обеспечения в Луганской области, а также еще один склад МТО и временный пункт дислокации противника.

1-й отдельный центр во взаимодействии с 413-м полком "Рейд" поразил временный пункт дислокации оккупантов в Донецкой области.

Также, 414-я бригада "Птицы Мадьяра" и 412-я бригада Nemesis поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 мая 412-я бригада Nemesis заблокировала логистический маршрут Р-280 на юге Украины.

По данным подразделения, из-за десятков уничтоженных грузовиков и топливозаправщиков на участке Мариуполь - Мелитополь - Симферополь командование РФ ограничило движение тяжелой техники.

А в ночь на 23 мая дроны "Птиц Мадьяра" и Nemesis поразили два корабля Черноморского флота РФ в Новороссийске - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.

Той же ночью под ударом оказались нефтяные терминалы "Шесхарис" и "Грушевая балка", а также зенитный ракетный комплекс "Оса" в Донецке.

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
