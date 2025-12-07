Дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області: супутникові фото

Раніше ми писали про те, що у місті Лівни в Орловській області Росії сталась велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.

Атаки на Орловську область

Як повідомляло РБК-Україна, пізно ввечері 16 листопада в російському Орлі пролунали вибухи. Місцеві джерела припускали можливу атаку на Орловську ТЕЦ, а незадовго до цього Telegram-канали інформували про велику кількість дронів, що прямували у бік області.

Попередня атака на Орел фіксувалася 13 листопада. Тоді вибухи пролунали на тлі оголошеної ракетної та дронової небезпеки. У міських пабліках повідомляли про роботу ППО: кілька цілей було збито, а уламки впали в одному з житлових районів. Момент інциденту потрапив на відео.

Відомо, що в Орлі розташовано кілька нафтобаз. Крім того, там знаходиться військова база, з якої російські війська запускають по Україні іранські дрони типу “Шахед”. Об’єкт має вісім наземних пускових майданчиків та 2,8-кілометрову ділянку дороги, що використовується для запуску дронів із транспортних засобів.

Місто розташоване приблизно за 150 км від північно-східного кордону України.