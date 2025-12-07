Дроны уничтожили резервуары по 2000 кубов горючего в Орловской области: спутниковые фото

Ранее мы писали о том, что в городе Ливны в Орловской области России произошел крупный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники. Губернатор региона Андрей Кличков подтвердил, что район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.

Атаки на Орловскую область

Как сообщало РБК-Украина, поздно вечером 16 ноября в российском Орле прогремели взрывы. Местные источники предполагали возможную атаку на Орловскую ТЭЦ, а незадолго до этого Telegram-каналы информировали о большом количестве дронов, направлявшихся в сторону области.

Предыдущая атака на Орел фиксировалась 13 ноября. Тогда взрывы прозвучали на фоне объявленной ракетной и дроновой опасности. В городских пабликах сообщали о работе ПВО: несколько целей были сбиты, а обломки упали в одном из жилых районов. Момент инцидента попал на видео.

Известно, что в Орле расположено несколько нефтебаз. Кроме того, там находится военная база, с которой российские войска запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Объект имеет восемь наземных пусковых площадок и 2,8-километровый участок дороги, который используется для запуска дронов с транспортных средств.

Город расположен примерно в 150 км от северо-восточной границы Украины.