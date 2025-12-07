Дроны уничтожили резервуары по 2000 кубов горючего в Орловской области: спутниковые фото

По меньшей мере два больших резервуара с топливом были уничтожены на территории нефтебазы в городе Ливны Орловской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По предварительным данным, каждый из резервуаров мог вмещать до 2000 кубических метров топлива. На спутниковых изображениях заметно, что оба резервуара полностью выгорели после масштабного пожара, который вспыхнул 2 декабря в результате ударов беспилотников.

Ранее мы писали о том, что в городе Ливны в Орловской области России произошел крупный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники. Губернатор региона Андрей Кличков подтвердил, что район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.

Атаки на Орловскую область

Как сообщало РБК-Украина, поздно вечером 16 ноября в российском Орле прогремели взрывы. Местные источники предполагали возможную атаку на Орловскую ТЭЦ, а незадолго до этого Telegram-каналы информировали о большом количестве дронов, направлявшихся в сторону области.

Предыдущая атака на Орел фиксировалась 13 ноября. Тогда взрывы прозвучали на фоне объявленной ракетной и дроновой опасности. В городских пабликах сообщали о работе ПВО: несколько целей были сбиты, а обломки упали в одном из жилых районов. Момент инцидента попал на видео.

Известно, что в Орле расположено несколько нефтебаз. Кроме того, там находится военная база, с которой российские войска запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Объект имеет восемь наземных пусковых площадок и 2,8-километровый участок дороги, который используется для запуска дронов с транспортных средств.

Город расположен примерно в 150 км от северо-восточной границы Украины.