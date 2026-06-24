UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони "закрили" Московський НПЗ щонайменше до 2027 року, - Reuters

15:08 24.06.2026 Ср
1 хв
Зупинка заводу ще більше ускладнює паливну кризу у країні-агресорці
aimg Валерій Ульяненко
Фото: атакований Московський НПЗ (t.me/exilenova_plus)

Московський нафтопереробний завод зупинений щонайменше до 2027 року після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два джерела в галузі повідомили агентству, що зупинка роботи цього НПЗ ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива.

Читайте також: Путін наказав "звести до нуля" наслідки від ударів України

"На ремонт знадобиться щонайменше півроку", - підкреслило одне з джерел.

Reuters зазначає, що "Газпромнефть", яка володіє Московським НПЗ, не відповіла на запит про коментар.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня та вранці безпілотники здійснили атаку на Москву. Однією з ключових цілей удару став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили Московський НПЗ. Він наголосив, що такі удари мають продемонструвати Росії необхідність припинення війни.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки підприємство повністю зупинило роботу. Військові заявили, що завод припинив переробку нафти через значні пошкодження чотирьох великих резервуарів і технологічного обладнання.

Водночас для посилення захисту заводу від можливих нових ударів російські військові розгорнули навколо Московського НПЗ кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМоскваНПЗВійна в Україні