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Дроны "закрыли" Московский НПЗ по меньшей мере до 2027 года, - Reuters

15:08 24.06.2026 Ср
2 мин
Остановка завода еще больше усугубляет топливный кризис в стране-агрессоре
aimg Валерий Ульяненко
Фото: атакованный Московский НПЗ (t.me/exilenova_plus)

Московский нефтеперерабатывающий завод остановлен по меньшей мере до 2027 года после того, как получил серьезные повреждения в результате удара дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два источника в отрасли сообщили агентству, что остановка работы этого НПЗ усложняет усилия России по борьбе с дефицитом топлива.

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"На ремонт понадобится минимум полгода", - подчеркнул один из источников.

Reuters отмечает, что владеющая Московским НПЗ "Газпромнефть" не ответила на запрос о комментарии.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники совершили атаку на Москву . Одной из ключевых целей удара стал столичный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили Московский НПЗ. Он подчеркнул, что такие удары должны продемонстрировать России необходимость прекращения войны.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки предприятие полностью остановило работу. Военные заявили, что завод прекратил переработку нефти из-за значительных повреждений четырех крупных резервуаров и технологического оборудования.

В то же время, для усиления защиты завода от возможных новых ударов российские военные развернули вокруг Московского НПЗ несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

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