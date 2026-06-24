Дроны "закрыли" Московский НПЗ по меньшей мере до 2027 года, - Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод остановлен по меньшей мере до 2027 года после того, как получил серьезные повреждения в результате удара дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Два источника в отрасли сообщили агентству, что остановка работы этого НПЗ усложняет усилия России по борьбе с дефицитом топлива.
"На ремонт понадобится минимум полгода", - подчеркнул один из источников.
Reuters отмечает, что владеющая Московским НПЗ "Газпромнефть" не ответила на запрос о комментарии.
Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники совершили атаку на Москву . Одной из ключевых целей удара стал столичный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили Московский НПЗ. Он подчеркнул, что такие удары должны продемонстрировать России необходимость прекращения войны.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки предприятие полностью остановило работу. Военные заявили, что завод прекратил переработку нефти из-за значительных повреждений четырех крупных резервуаров и технологического оборудования.
В то же время, для усиления защиты завода от возможных новых ударов российские военные развернули вокруг Московского НПЗ несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".