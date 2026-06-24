Дроны "закрыли" Московский НПЗ по меньшей мере до 2027 года, - Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод остановлен по меньшей мере до 2027 года после того, как получил серьезные повреждения в результате удара дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два источника в отрасли сообщили агентству, что остановка работы этого НПЗ усложняет усилия России по борьбе с дефицитом топлива.

"На ремонт понадобится минимум полгода", - подчеркнул один из источников.

Reuters отмечает, что владеющая Московским НПЗ "Газпромнефть" не ответила на запрос о комментарии.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники совершили атаку на Москву . Одной из ключевых целей удара стал столичный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили Московский НПЗ. Он подчеркнул, что такие удары должны продемонстрировать России необходимость прекращения войны.