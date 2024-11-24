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Дрони заходили різними курсами. В Києві розповіли про відбиття російської атаки

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами ППО були збиті усі безпілотники, які російські окупанти запустили у напрямку Києва під час повітряної атаки цієї ночі, 24 листопада. Йдеться про понад десять безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник звернув увагу, що під час чергової повітряної атаки ворога із застосуванням безпілотників тривога у Києві загалом тривала понад 3 години. 

"В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами", - розповів керівник КМВА.

Разом з тим оборонці українського неба виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували Києву, зауважив він та додав, що точну кількість та тип дронів розкриють в командуванні Повітряних сил ЗСУ пізніше.

"Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні чиновника у Telegram.

Він також зауважує, що в Київській області досі спостерігають ворожі безпілотники, відтак є ймовірність, що вони "можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва".

"Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", - закликав начальник КМВА.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники запустили ударні дрони по Україні під час чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.

Згодом стало відомо, що в Київській області працює ППО через ворожі дрони-камікадзе. Після цього повітряна тривога була оголошена також у Києві

Вже близько пів на шосту ранку у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Військові попереджали про рух БПЛА ворога у напрямку столиці.

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КиївППОАтака дронів