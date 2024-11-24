Дрони заходили різними курсами. В Києві розповіли про відбиття російської атаки

Чиновник звернув увагу, що під час чергової повітряної атаки ворога із застосуванням безпілотників тривога у Києві загалом тривала понад 3 години.

"В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами", - розповів керівник КМВА.

Разом з тим оборонці українського неба виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували Києву, зауважив він та додав, що точну кількість та тип дронів розкриють в командуванні Повітряних сил ЗСУ пізніше.

"Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні чиновника у Telegram.

Він також зауважує, що в Київській області досі спостерігають ворожі безпілотники, відтак є ймовірність, що вони "можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва".

"Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", - закликав начальник КМВА.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники запустили ударні дрони по Україні під час чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.

Згодом стало відомо, що в Київській області працює ППО через ворожі дрони-камікадзе. Після цього повітряна тривога була оголошена також у Києві.

Вже близько пів на шосту ранку у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Військові попереджали про рух БПЛА ворога у напрямку столиці.