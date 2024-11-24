Окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні: де загроза ударів

Російські загарбники у ніч проти 24 листопада запустили по території України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. Дрони-камікадзе ворога зайшли у повітряний простір країни з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Військові попередили українців про ударні безпілотники противника близько пів на першу годину ночі.

Ворожі цілі фіксувалися у Сумській області, й рухалися на південний захід.

"Ворожі БпЛА на Сумщині - курс південно-західний", - йдеться в публікації Повітряних сил о 00.35.

Також зазначимо, перед тим військові попереджали про фіксацію пусків керованих авіаційних бомб (КАБ) російською тактичною авіацією в Сумській області.

Відтак у низці областей була оголошена повітряна тривога. Ось як зараз виглядає карта:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, що російські окупанти активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва (росармія маркує їх як "Гєрань") під час повітряних ударів по Україні. Ворог час від часу змінював тактику використання цих дронів-камікадзе при атаках.

Нещодавно загарбники стали частіше запускати, зокрема у нічний час, разом із "Шахедами" різні інші безпілотники, серед яких так звані "хибні цілі". Таким чином ворог, серед іншого, намагається заплутати та перевантажити українську протиповітряну оборону.

Також повідомлялося, що під час нещодавньої дронової атаки (у ніч проти 22 листопада) російські терористи використали для ударів по житловому району Сум "Шахеди" зі шрапнеллю. Тоді через удар окупантів загинули двоє людей, ще 12 - були поранені.

Додамо, за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, росіяни намагаються вивести запуски "Шахедів" по Україні на цілодобовий формат. Але, зауважує він, інтенсивні атаки вночі та вдень ворог проводити не може.