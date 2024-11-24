У Києві чути звуки вибухів на тлі атак дронів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Києві чутно звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:26.

Зазначимо, що вибухи відбуваються на тлі ворожої атаки дронів, які фіксували у Київській області та інших регіонах України. Місцеві канали уточнюють, що зараз в столиці працює ППО. Проте офіційної інформації поки не було.

Також варто додати, що о 04:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон у Київській області рухається курсом на Житомирську. Однак офіційне повідомлення про те, що БпЛА рухається саме на Київ, було ще о 03:24.

Оновлено о 06:28

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак це відбувається вже протягом багатьох місяців.