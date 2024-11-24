Дроны заходили разными курсами. В Киеве рассказали об отражении российской атаки

Чиновник обратил внимание, что во время очередной воздушной атаки врага с применением беспилотников тревога в Киеве длилась более 3 часов.

"В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами", - рассказал руководитель КГВА.

Вместе с тем защитники украинского неба обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали Киеву, отметил он и добавил, что точное количество и тип дронов раскроют в командовании Воздушных сил ВСУ позже.

"Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении чиновника в Telegram.

Он также отмечает, что в Киевской области до сих пор наблюдают вражеские беспилотники, поэтому есть вероятность, что они "могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева".

"Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", - призвал начальник КГВА.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики запустили ударные дроны по Украине во время очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена ​​в ряде областей.

Позже стало известно, что в Киевской области работает ПВО из-за вражеских дронов-камикадзе. После этого воздушная тревога была объявлена также ​​в Киеве.

Уже около полшестого утра в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. Военные предупреждали о движении БПЛА врага по направлению к столице.