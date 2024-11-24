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У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

Неділя 24 листопада 2024 03:24
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У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 24 листопада у Київській області чути вибухи. Сили ППО працюють по дронам, які росіяни вкотре запустили по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 03:15.

Крім того, у КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Окрім того, не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:24, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

Нагадаємо, що 18 листопада росіяни запустили по території України 114 повітряних цілей. Зокрема, це були "Шахеди" та невідомі дрони. Станом на 17:30, силами ППО було збито 64 трони противника.

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