У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони
В ніч на 24 листопада у Київській області чути вибухи. Сили ППО працюють по дронам, які росіяни вкотре запустили по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 03:15.
Крім того, у КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Окрім того, не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:24, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, що 18 листопада росіяни запустили по території України 114 повітряних цілей. Зокрема, це були "Шахеди" та невідомі дрони. Станом на 17:30, силами ППО було збито 64 трони противника.
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