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У Києві також оголосили тривогу через атаку "Шахедів"

Київ, Неділя 24 листопада 2024 03:32
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У Києві також оголосили тривогу через атаку "Шахедів" Фото: повітряна тривога оголошена у Києві (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 24 листопада була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою через ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо загрози повітряної атаки противника залунала у столиці близько пів на четверту годину ночі.

Мешканців Києва просять негайно прямувати до укриттів та залишатися там до відбою тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники російських окупантів фіксувалися, зокрема, у Київській області, й рухалися у напрямку Києва.

У Києві також оголосили тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;

Нічна ворожа дронова атака

Раніше повідомлялося, що в Київській області ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожі дрони-камікадзе.

Нагадаємо також, що цієї ночі росамія запустила "Шахеди" по Україні під час чергової повітряної атаки, й БПЛА противника заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Додамо, 22 листопада у ДСНС поінформували, що у Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці.

Це пояснюється тим, що в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів столиці тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому".

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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