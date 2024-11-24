У Києві також оголосили тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві у ніч проти 24 листопада була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою через ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Нагадаємо також, що цієї ночі росамія запустила "Шахеди" по Україні під час чергової повітряної атаки, й БПЛА противника заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Раніше повідомлялося, що в Київській області ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожі дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники російських окупантів фіксувалися, зокрема, у Київській області, й рухалися у напрямку Києва.

Мешканців Києва просять негайно прямувати до укриттів та залишатися там до відбою тривоги.

Сирена щодо загрози повітряної атаки противника залунала у столиці близько пів на четверту годину ночі.

Додамо, 22 листопада у ДСНС поінформували, що у Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці.

Це пояснюється тим, що в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів столиці тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.