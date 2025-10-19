Дрони вночі атакували Дніпропетровську область: 10 травмованих, десятки евакуйованих

Атаки на Україну

Нагадаємо, що вчора,18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це вперше, коли РФ вдарила по цьому місту авіабомбою.

Варто зазначити, що за день до цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни вперше за час війни запустили по Миколаєву два КАБи, які прилетіли по околиці міста.

Крім цього, вчора, російські окупанти вчергове атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено вокзал і вагони.