Дроны ночью атаковали Днепропетровскую область: 10 травмированных, десятки эвакуированных

Атаки на Украину

Напомним, что вчера, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это впервые, когда РФ ударила по этому городу авиабомбой.

Стоит отметить, что за день до этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что россияне впервые за время войны запустили по Николаеву два КАБа, которые прилетели по окраине города.

Кроме этого, вчера, российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумы дронами. В результате обстрела повреждены вокзал и вагоны.