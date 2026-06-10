UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони вкотре атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії: спалахнула пожежа

05:10 10.06.2026 Ср
2 хв
На місці НП працюють екстренні служби
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник МНС на виклику з ліквідації пожежі (Getty Images)

Невідомі дрони вкотре вразили Новокуйбишевський НПЗ, який розташований у Самарській області. Завод вважається одним із найбільших на всю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Згідно з кадрами, поширеними в пабліках, на об'єкті спалахнула сильна пожежа після атаки безпілотників, супроводжувана щільним стовпом чорного диму.

На відео від очевидців чути звуки літаючого безпілотника і вибухи, після чого на території НПЗ вибухнув вогонь.

Від губернатора Самарської області поки що немає інформації про підтвердження атаки, при цьому росіян в регіоні попереджали про небезпеку дронів.

Зазначимо, що Новокуйбишевський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, входить до групи компаній "Роснєфті".

Запущено завод 1951 року, - ще тоді він став одним із перших радянських підприємств, що виробляли паливо для реактивних двигунів і ракетно-автомобільні мастила.

Переробні потужності НПЗ сьогодні - 8-9 млн тонн нафти на рік.

Новокуйбишевський НПЗ виробляє паливо для всіх видів: автомобільне, авіаційне, суднове; компоненти мастил, бітуми, кокс і нафтохімічну продукцію.

Читайте також: У Новоросійську після атаки БПЛА палає найбільше нафтосховище Кавказу

Нагадаємо, днями в Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням палива в південних регіонах через удари українських дронів.

Також варто зазначити, що в травні 2026 року Україна досягла рекордного ураження російської нафтопереробки - втрачено приблизно чверть потужностей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяНПЗАтака дронів