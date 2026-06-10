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Дроны в очередной раз атаковали Новокуйбышевский НПЗ в России: вспыхнул пожар

05:10 10.06.2026 Ср
2 мин
На месте ЧП работают пожарники
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник МЧС на вызове по ликвидации пожара (Getty Images)

Неизвестные дроны в очередной раз поразили Новокуйбышевский НПЗ, который находится в Самарской области. Завод считается одним из крупнейшим на всю РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Согласно кадрам, распространенным в пабликах, на объекте вспыхнул сильный пожар после атаки беспилотников, сопровождаемый плотным столбом черного дыма.

На видео от очевидцев слышно звуки летающего беспилотника и взрывы, после чего на территории НПЗ разразился огонь.

От губернатора Самарской области пока нет информации о подтверждения атаки, при этом россиян в регионе предупреждали об опасности дронов.

Отметим, что Новокуйбышевский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, входит в группу компаниц "Роснефти".

Запущен завод в 1951 году, - еще тогда он стал одним из первых советских предприятий, производивших топливо для реактивных двигателей и ракетно-автомобильные масла.

Перерабатывающие мощности НПЗ сегодня - 8-9 млн тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ производит топливо для всех видов: автомобильное, авиационное, судовое; компоненты масел, битумы, кокс и нефтехимическую продукцию.

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Напомним, на днях в России признали "временные сложности" с поставками топлива в южных регионах из-за ударов украинских дронов.

Также стоит отметить, что в мае 2026 года Украина достигла рекордного поражения российской нефтепереработки - потеряно примерно четверть мощностей.

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