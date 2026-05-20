Дрони вдруге вдарили по хімзаводу "Невинномиський Азот" на Ставропольщині (відео)

Що відбувається

"Безпілотну небезпеку" в усьому Ставропольському краї оголосили ще напередодні ввечері. Мешканців Невинномиська закликали залишити вулиці і сховатися в приміщеннях без вікон.

Опівночі в місті вимкнули інтернет.

Очільник Невинномиська Михайло Міненков підтвердив атаку, повідомивши про "протиповітряний бій" і що "наліт ворожих безпілотників націлений на промзону міста".

Станом на п'яту годину ранку атака тривала, в населеному пункті працювала ППО. Мешканці повідомляли про пожежу на території промзони.

Чому це важливо

"Невинномиський Азот" офіційно спеціалізується на виробництві добрив і побутової хімії. Однак, за даними OSINT-аналітиків, підприємство фактично працює на російський ВПК: вироблена тут оцтова кислота надходить на завод у Дзержинську, де з неї виготовляють вибухові речовини для артилерійських снарядів.