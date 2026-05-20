Дрони вдруге вдарили по хімзаводу "Невинномиський Азот" на Ставропольщині (відео)

Вночі 20 травня українські дрони знову атакували хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. У промзоні міста спалахнула пожежа. Це вже друга атака на підприємство за останні дні, перша відбулася у суботу, 16 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та Telegram міського голови Невинномиська.
Що відбувається
"Безпілотну небезпеку" в усьому Ставропольському краї оголосили ще напередодні ввечері. Мешканців Невинномиська закликали залишити вулиці і сховатися в приміщеннях без вікон.
Опівночі в місті вимкнули інтернет.
Очільник Невинномиська Михайло Міненков підтвердив атаку, повідомивши про "протиповітряний бій" і що "наліт ворожих безпілотників націлений на промзону міста".
Станом на п'яту годину ранку атака тривала, в населеному пункті працювала ППО. Мешканці повідомляли про пожежу на території промзони.
Чому це важливо
"Невинномиський Азот" офіційно спеціалізується на виробництві добрив і побутової хімії. Однак, за даними OSINT-аналітиків, підприємство фактично працює на російський ВПК: вироблена тут оцтова кислота надходить на завод у Дзержинську, де з неї виготовляють вибухові речовини для артилерійських снарядів.
РБК-Україна раніше повідомляло про першу атаку дронів на "Невинномиський Азот" 16 травня. Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю.
За останні кілька днів Сили оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї - на об'єкті спалахнула пожежа.
Також ЗСУ завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ - під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального та системи ППО.