Дрони вдарили по хімзаводу на Ставропольщині, спалахнула пожежа

Фото: протягом атаки російська ППО не подавала ознак життя

Вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.

Що сталося Серія вибухів пролунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу. Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться: окрім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було. "Невинномиський Азот" - велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило.