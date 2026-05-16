Дрони вдарили по хімзаводу на Ставропольщині, спалахнула пожежа

04:31 16.05.2026 Сб
1 хв
У мережі з’явилися кадри ударів
aimg Катерина Коваль
Дрони вдарили по хімзаводу на Ставропольщині, спалахнула пожежа Фото: протягом атаки російська ППО не подавала ознак життя (facebook.com/MchsRussia)
Вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали та Exilenova+.

Що сталося

Серія вибухів пролунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу.

Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві скаржаться: окрім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було.

"Невинномиський Азот" - велике хімічне підприємство Ставропольського краю. Офіційної інформації від російської влади про наслідки атаки не надходило.

Удари українських безпілотників вглиб російської території тривають із наростаючою інтенсивністю. За останні кілька днів Сили оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї - на об'єкті спалахнула пожежа.

Також ЗСУ завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах РФ - під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
