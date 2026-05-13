Сили оборони вдарили по нафтовому серці РФ: де ще дісталося окупантам за ніч

Українські військові вдарили по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії - на об'єкті спалахнула пожежа. Генштаб звітує і про інші успішні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

Удар по нафтовому терміналу в Краснодарі

12 травня та в ніч на 13 травня підрозділи Сил оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю.

На об'єкті спалахнула пожежа. Точні збитки наразі уточнюються.

Фото: Генштаб підтвердив ураження важливих цілей в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

"Таманьнефтегаз" - великий термінал біля порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він призначений для перевантаження нафти, мазуту, дизелю та зріджених газів. Термінал також задіяний у постачанні пального для окупаційних військ Росії.

Удари по командних пунктах на Донеччині

Окрім терміналу, під удар потрапили командно-спостережні пункти противника в трьох районах Донецької області - біля Старомлинівки, Соледара та Комишувахи.

Також знищено пункт управління дронами противника в Мирному на окупованій Донеччині.

Де ще вдарили українські військові

Сили оборони завдали ударів по скупченнях живої сили ворога у таких районах: