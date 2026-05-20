Дроны во второй раз ударили по химзаводу "Невинномысский Азот" на Ставропольщине (видео)

Что происходит

"Беспилотную опасность" во всем Ставропольском крае объявили еще накануне вечером. Жителей Невинномысска призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.

В полночь в городе выключили интернет.

Глава Невинномысска Михаил Миненков подтвердил атаку, сообщив о "противовоздушном бое" и что "налет вражеских беспилотников нацелен на промзону города".

По состоянию на пять часов утра атака продолжалась, в населенном пункте работала ПВО. Жители сообщали о пожаре на территории промзоны.

Почему это важно

"Невинномысский Азот" официально специализируется на производстве удобрений и бытовой химии. Однако, по данным OSINT-аналитиков, предприятие фактически работает на российский ВПК: производимая здесь уксусная кислота поступает на завод в Дзержинске, где из нее изготавливают взрывчатые вещества для артиллерийских снарядов.