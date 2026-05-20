Война в Украине

Дроны во второй раз ударили по химзаводу "Невинномысский Азот" на Ставропольщине (видео)

05:46 20.05.2026 Ср
2 мин
Атака на стратегический комплекс продолжалась несколько часов подряд
aimg Екатерина Коваль
Фото: значительная часть продукции используется для изготовления взрывчатки (t.me/mchs_official)

Ночью 20 мая украинские дроны снова атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. В промзоне города вспыхнул пожар. Это уже вторая атака на предприятие за последние дни, первая состоялась в субботу, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и Telegram городского головы Невинномысска.

Читайте также: Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

Что происходит

"Беспилотную опасность" во всем Ставропольском крае объявили еще накануне вечером. Жителей Невинномысска призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.

В полночь в городе выключили интернет.

Глава Невинномысска Михаил Миненков подтвердил атаку, сообщив о "противовоздушном бое" и что "налет вражеских беспилотников нацелен на промзону города".

По состоянию на пять часов утра атака продолжалась, в населенном пункте работала ПВО. Жители сообщали о пожаре на территории промзоны.

Почему это важно

"Невинномысский Азот" официально специализируется на производстве удобрений и бытовой химии. Однако, по данным OSINT-аналитиков, предприятие фактически работает на российский ВПК: производимая здесь уксусная кислота поступает на завод в Дзержинске, где из нее изготавливают взрывчатые вещества для артиллерийских снарядов.

РБК-Украина ранее сообщало о первой атаке дронов на "Невинномысский Азот" 16 мая. Удары украинских беспилотников вглубь российской территории продолжаются с нарастающей интенсивностью.

За последние несколько дней Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае - на объекте вспыхнул пожар.

Также ВСУ нанесли масштабный удар по стратегическим объектам РФ - под удар попали НПЗ в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.

