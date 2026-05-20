Дроны во второй раз ударили по химзаводу "Невинномысский Азот" на Ставропольщине (видео)

Ночью 20 мая украинские дроны снова атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. В промзоне города вспыхнул пожар. Это уже вторая атака на предприятие за последние дни, первая состоялась в субботу, 16 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и Telegram городского головы Невинномысска.
Что происходит
"Беспилотную опасность" во всем Ставропольском крае объявили еще накануне вечером. Жителей Невинномысска призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.
В полночь в городе выключили интернет.
Глава Невинномысска Михаил Миненков подтвердил атаку, сообщив о "противовоздушном бое" и что "налет вражеских беспилотников нацелен на промзону города".
По состоянию на пять часов утра атака продолжалась, в населенном пункте работала ПВО. Жители сообщали о пожаре на территории промзоны.
Почему это важно
"Невинномысский Азот" официально специализируется на производстве удобрений и бытовой химии. Однако, по данным OSINT-аналитиков, предприятие фактически работает на российский ВПК: производимая здесь уксусная кислота поступает на завод в Дзержинске, где из нее изготавливают взрывчатые вещества для артиллерийских снарядов.
РБК-Украина ранее сообщало о первой атаке дронов на "Невинномысский Азот" 16 мая. Удары украинских беспилотников вглубь российской территории продолжаются с нарастающей интенсивностью.
За последние несколько дней Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае - на объекте вспыхнул пожар.
Также ВСУ нанесли масштабный удар по стратегическим объектам РФ - под удар попали НПЗ в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.