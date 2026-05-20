Дрони вдруге вдарили по хімзаводу "Невинномиський Азот" на Ставропольщині (відео)

Вночі 20 травня українські дрони знову атакували хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. У промзоні міста спалахнула пожежа. Це вже друга атака на підприємство за останні дні, перша відбулася у суботу, 16 травня.