Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії та спричинили пожежу (фото, відео)

Також 25 травня Росія зазнала чергової атаки невідомих дронів, через що з Ярославля до Москви також перекривали виїзд.

Крім того, 22 травня президент Володимир Зеленський заявляв, що українські дрони атакували вночі саме цей НПЗ. А 19 травня губернатор Ярославської області повідомляв, що під ударом міг опинитися той самий завод "Славнефть-ЯНОС". Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії