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Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России и вызвали пожар (фото, видео)

05:37 06.07.2026 Пн
2 мин
Это уже не первая атака на этот стратегический объект этого месяца
aimg Екатерина Коваль
Фото: атака дронов на Ярославль (t.me/exilenova_plus)

В Ярославле в ночь на 6 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС". Местные сообщают о серии взрывов на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

Местные жители сообщили об успешной атаке на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

По их данным, после удара взрывы продолжались несколько минут подряд. В сети публикуют кадры с места происшествия.

Что такое "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод – один из пяти крупнейших в России.

Предприятие ежегодно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти.

Завод является ключевым активом компании НГК Славнефть. Почти все акции этой компании – 99,7% – поровну принадлежат "Роснефти" и "Газпрому".

Напомним, это уже не первая атака на этот объект. В конце мая после ночного удара БПЛА в Ярославле вспыхнула промышленная зона с топливными объектами, а выезд в сторону Москвы на несколько часов заблокирован.

Также 25 мая Россия подверглась очередной атаке неизвестных дронов, из-за чего из Ярославля в Москву также перекрывали выезд.

Кроме того, 22 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские дроны атаковали ночью именно этот НПЗ. А 19 мая губернатор Ярославской области сообщал, что под ударом мог оказаться тот же завод "Славнефть-ЯНОС". Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

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