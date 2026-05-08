Дрони вдарили по Москві, НПЗ у Ярославлі та заводу в Ростові напередодні параду

Вночі 7-8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на підприємстві. Мер Москви Собянін підтвердив збиття дронів над столицею, аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.
Москва
Перші безпілотники зафіксували над Москвою ввечері 7 травня. Росавіація запровадила обмеження на польоти в аеропортах Внуково і Домодєдово.
Собянін підтвердив збиття дронів, деталі про наслідки не повідомлялися.
Ярославль
У Ярославлі після серії вибухів спалахнула пожежа на території НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез" - одного з найбільших нафтопереробних заводів півночі Росії. У мережі поширилося відео з димом над заводом.
Ростов-на-Дону
У Ростові після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про удар по підприємству "Ростовагропромзапчасть".
У різних районах міста лунали сирени та працювало ППО. Офіційної інформації про наслідки атаки від російської влади не надходило.
Президент Володимир Зеленський запровадив режим припинення вогню з 00:00 6 травня, однак Росія його не дотрималася: окупанти продовжували атакувати дронами та ракетами Дніпро, Запоріжжя, Харків і Кривий Ріг.
Удень 6 травня два безпілотники влучили в будівлю дитячого садка в центрі Сум. Спалахнула пожежа, з-під завалів дістали тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей дістали поранення.
У ніч на 7 травня росіяни знову атакували Україну понад сотнею ударних дронів, запущених із семи напрямків. Зафіксовано влучання восьми дронів-камікадзе на шести локаціях, а також падіння уламків.