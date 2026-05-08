Дрони вдарили по Москві, НПЗ у Ярославлі та заводу в Ростові напередодні параду

Москва

Перші безпілотники зафіксували над Москвою ввечері 7 травня. Росавіація запровадила обмеження на польоти в аеропортах Внуково і Домодєдово.

Собянін підтвердив збиття дронів, деталі про наслідки не повідомлялися.

Ярославль

У Ярославлі після серії вибухів спалахнула пожежа на території НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез" - одного з найбільших нафтопереробних заводів півночі Росії. У мережі поширилося відео з димом над заводом.

Ростов-на-Дону

У Ростові після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про удар по підприємству "Ростовагропромзапчасть".

У різних районах міста лунали сирени та працювало ППО. Офіційної інформації про наслідки атаки від російської влади не надходило.