Дроны ударили по Москве, НПЗ в Ярославле и заводу в Ростове накануне парада

Москва

Первые беспилотники зафиксировали над Москвой вечером 7 мая. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.

Собянин подтвердил сбитие дронов, детали о последствиях не сообщались.

Ярославль

В Ярославле после серии взрывов вспыхнул пожар на территории НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез" - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов севера России. В сети распространилось видео с дымом над заводом.

Ростов-на-Дону

В Ростове после ночных взрывов возник масштабный пожар. Местные жители сообщают об ударе по предприятию "Ростовагропромзапчасть".

В разных районах города раздавались сирены и работало ПВО. Официальной информации о последствиях атаки от российских властей не поступало.