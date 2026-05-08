Дрони вдарили по Москві, НПЗ у Ярославлі та заводу в Ростові напередодні параду

05:17 08.05.2026 Пт
Напередодні параду - дрони в небі над Москвою і пожежі на заводах у двох містах
aimg Катерина Коваль
Дрони вдарили по Москві, НПЗ у Ярославлі та заводу в Ростові напередодні параду Фото: відео з пожежами уже ширяться мережею (t.me/mchs_official)
Вночі 7-8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на підприємстві. Мер Москви Собянін підтвердив збиття дронів над столицею, аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти.

Москва

Перші безпілотники зафіксували над Москвою ввечері 7 травня. Росавіація запровадила обмеження на польоти в аеропортах Внуково і Домодєдово.

Собянін підтвердив збиття дронів, деталі про наслідки не повідомлялися.

Ярославль

У Ярославлі після серії вибухів спалахнула пожежа на території НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез" - одного з найбільших нафтопереробних заводів півночі Росії. У мережі поширилося відео з димом над заводом.

Ростов-на-Дону

У Ростові після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про удар по підприємству "Ростовагропромзапчасть".

У різних районах міста лунали сирени та працювало ППО. Офіційної інформації про наслідки атаки від російської влади не надходило.

Президент Володимир Зеленський запровадив режим припинення вогню з 00:00 6 травня, однак Росія його не дотрималася: окупанти продовжували атакувати дронами та ракетами Дніпро, Запоріжжя, Харків і Кривий Ріг.

Удень 6 травня два безпілотники влучили в будівлю дитячого садка в центрі Сум. Спалахнула пожежа, з-під завалів дістали тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей дістали поранення.

У ніч на 7 травня росіяни знову атакували Україну понад сотнею ударних дронів, запущених із семи напрямків. Зафіксовано влучання восьми дронів-камікадзе на шести локаціях, а також падіння уламків.

Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
