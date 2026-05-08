Дроны ударили по Москве, НПЗ в Ярославле и заводу в Ростове накануне парада

05:17 08.05.2026 Пт
2 мин
Накануне парада - дроны в небе над Москвой и пожары на заводах в двух городах
aimg Екатерина Коваль
Дроны ударили по Москве, НПЗ в Ярославле и заводу в Ростове накануне парада
Ночью 7-8 мая беспилотники атаковали сразу несколько российских городов. В Ярославле вспыхнул пожар на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на предприятии. Мэр Москвы Собянин подтвердил сбитие дронов над столицей, аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты.

Москва

Первые беспилотники зафиксировали над Москвой вечером 7 мая. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.

Собянин подтвердил сбитие дронов, детали о последствиях не сообщались.

Ярославль

В Ярославле после серии взрывов вспыхнул пожар на территории НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез" - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов севера России. В сети распространилось видео с дымом над заводом.

Ростов-на-Дону

В Ростове после ночных взрывов возник масштабный пожар. Местные жители сообщают об ударе по предприятию "Ростовагропромзапчасть".

В разных районах города раздавались сирены и работало ПВО. Официальной информации о последствиях атаки от российских властей не поступало.

Президент Владимир Зеленский ввел режим прекращения огня с 00:00 6 мая, однако Россия его не соблюла: оккупанты продолжали атаковать дронами и ракетами Днепр, Запорожье, Харьков и Кривой Рог.

Днем 6 мая два беспилотника попали в здание детского сада в центре Сум. Вспыхнул пожар, из-под завалов достали тела двух погибших сотрудниц заведения, еще семь человек получили ранения.

В ночь на 7 мая россияне снова атаковали Украину более чем сотней ударных дронов, запущенных с семи направлений. Зафиксировано попадание восьми дронов-камикадзе на шести локациях, а также падение обломков.

